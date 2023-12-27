У Парижі через страйк персоналу закрилася Ейфелева вежа

Одна з головних памʼяток Парижа – Ейфелева вежа – 27 грудня закрилася для відвідувачів, причиною став страйк персоналу. Працівники звинувачують компанію-управителя в тому, що вона орієнтується лише на прибуток і не приділяє достатньої уваги технічній підтримці та ремонту вежі.

Профспілка CGT, що організувала страйк, у своїй заяві вказала, що мета акції – привернути увагу до вад фінансової політики компанії-управителя. На думку страйкарів, менеджмент неправильно оцінює число людей, які щороку відвідують вежу, та необхідні витрати на підтримання памʼятки в належному стані. Вони попереджають, що якщо технічні проблеми й надалі ігноруватимуться, то до відкриття Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році вежа може взагалі закритися для туристів.

Співробітники й раніше неодноразово попереджали, що вежа перебуває в поганому технічному стані.

У профспілці називають політику компанії SETE, яка керує вежею, «амбітною та непослідовною». За їхніми словами, SETE при формуванні бюджету розраховує, що щороку вежу мають відвідувати 7,4 мільйона туристів, але такої чисельності ще не фіксувалося. До пандемії COVID-19 кількість відвідувачів іноді сягала семи мільйонів, але згодом вона різко скоротилася, а 2022 року зросла лише до 5,9 мільйона.

Страйк відбувся в день сторіччя від дня смерті творця памʼятки. Інженер Гюстав Ейфель, який збудував вежу в 1889 році, помер 27 грудня 1923 року. Профспілка CGT назвала страйк «символічною акцією в символічний день». Великий концерт, приурочений до дати смерті Ейфеля, все ж таки був проведений, але відбувався тільки біля підніжжя вежі.