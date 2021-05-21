Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів 16 липня

Закрита в рамках заходів боротьби з поширенням COVID-19 Ейфелева вежа у Парижі відновить роботу 16 липня. Про це йдеться в повідомленні у твіттері вежі.

Продаж квитків онлайн розпочнеться 1 червня.

Кількість відвідувачів буде обмежена до 10 тисяч на день, щоб задовольнити вимоги соціального дистанціювання. Це становить менше від половини того рівня, який був до пандемії, повідомила компанія-оператор пам’ятки агенції AFP.

Усі поверхи вежі будуть доступні для відвідувачів, крім деяких зон, де тривають ремонтні роботи.

Ейфелева вежа не працювала понад три місяця під час першої хвилі коронавірусного захворювання COVID-19 навесні минулого року, а потім була знову зачинена восени 2020 року. Це було найдовше закриття пам’ятки з часів Другої світової війни.

До пандемії Ейфелева вежа щороку приймала понад шість мільйонів відвідувачів і була однією з найвідвідуваніших туристичних пам’яток світу.