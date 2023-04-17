Ватажок «ЛНР» для зустрічі з Путіним тиждень просидів на карантині – аудіозапис

Ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним тиждень провів в одному з московських готелів без права залишати свій номер – про це свідчить аудіозапис, який журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» отримали від своїх джерел в одній з український спецслужб. Журналісти верифікували запис за допомогою західної експертизи, звернувшись до Національного центру медіаекспертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері.

Деталями перебування на карантині Пасічник поділився зі своїм помічником Олександром Сорокою, який, за даними джерел, є колишнім співробітником Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

«Значить, 20-го маю зустріч. До 19-го я безвилазно сиджу в кімнаті. Мене тут зачинили. Двокімнатний номер. Сиджу, бл*дь, вже другий день, вже всі боки болять, дупа болить, вже забодався лежати. Нікуди не випускають, ходити нікуди не можна. Жратву приносять в номер. Загалом сиджу тут безвилазно до 19-го включно. 20-го зустріч, нагородження», – розповів Пасічник.

Розмова відбулась у грудні 2022 року. Згідно з офіційною інформацією Кремля, 20 грудня минулого року Путін нагородив Пасічника орденом «За заслуги перед вітчизною», а також особисто зустрівся з головою окупаційної адміністрації Луганської області.

В аудіозаписі також йдеться про конфлікт всередині угруповання «ЛНР» і про те, що Пасічник не контролює керівника так званого міністерства внутрішніх справ «ЛНР» Ігоря Корнета.

Раніше про вимогу карантину для осіб, які мабуть зустрічатися з Путіним, заявляв капітан Федеральної служби охорони Росії Гліб Каракулов. Він до середини жовтня 2022 року працював інженером в управлінні, що забезпечувало для президента Росії Володимира Путіна секретний зв’язок, а потім виїхав за кордон і засудив війну РФ проти України.