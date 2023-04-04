Капітан кремлівської служби охорони втік із Росії і назвав Путіна «воєнним злочинцем»

Капітан Федеральної служби охорони Росії Гліб Каракулов, який працював до середини жовтня 2022 року інженером в управлінні, яке забезпечувало для президента Росії Володимира Путіна секретний зв’язок, виїхав за кордон і засудив війну РФ проти України. Центр «Досьє» 4 квітня опублікував інтерв’ю з Каракуловим, у якому той розповідає подробиці про свою роботу й рішення виїхати.

«Досьє» наголошує, що Каракулов – найбільш високопоставлений співробітник спецслужб Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну, який втік із країни і засудив війну. У Росії проти нього порушили справу про дезертирство.

Капітан Каракулов розповів, що головною причиною від’їзду стало широкомасштабне вторгнення в Україну. За словами колишнього співробітника ФСО, він «просто не міг перебувати на службі у цього президента». Він назвав Путіна «воєнним злочинцем».

Каракулов розповів про подробиці своєї втечі. У жовтні його відправили у відрядження до Казахстану. Туди ж приїхали його дружина і дитина. Звідти в останній день відрядження Каракулова він із сім’єю вилетів до Стамбула за службовим паспортом.

Офіцер повідомив і низку подробиць про те, як працює ФСО, назвавши цю спецслужбу «дуже самостійною організацією». Володимир Путін, за його словами, не користується ні мобільним телефоном, ні інтернетом.

«Вся інформація, яку він отримує, – лише від людей, які безпосередньо близькі. Він живе у своєрідному інформаційному вакуумі», – стверджує офіцер спецзв’язку. Також він підтвердив, що люди, які мають перебувати в одному приміщенні з Путіним, як і раніше, проходять двотижневий карантин. За словами Каракулова, йому невідомо про те, щоб президент РФ тяжко хворів.

Сам Каракулов не бував у так званому палаці Путіна під Геленджиком, проте послався на одного зі своїх колег, який часто туди їздить та перевіряє зв’язок. Той підтвердив, що йдеться про об’єкт, який використовує Путін. Також офіцер підтвердив, що Путін користується спецпоїздом.

«Ще президент має переговорну кабіну, яку ми возимо в кожне закордонне відрядження. Це місце, з якого можна проводити переговори з гарантованою секретністю. Кабіна, звичайно, громіздка. Це такий куб висотою близько 2,5 метри. Усередині організовані робоче місце і телефон, через який можна говорити, не боячись, що розмову може почути іноземна розвідка», – розповів Каракулов. Він також підтвердив, що робочі кабінети Путіна в Санкт-Петербурзі, Сочі та Ново-Огарьово абсолютно ідентичні за інтер’єром.

Капітан ФСО охарактеризував Путіна 2009 року і нинішнього президента Росії як «двох різних людей» за своєю поведінкою.

«Зараз він дуже замкнувся. Він відгородив себе від усього світу всілякими бар’єрами, тим самим карантином, відсутністю інформації. Спотворилося у нього сприйняття дійсності», – говорить він.

Більшість його колишніх колег із ФСО у публічних розмовах, за словами Каракулова, підтримує Путіна та війну. Проте Каракулов звернувся і до них, і до інших російських офіцерів із закликом, як він висловився, не виконувати злочинні накази.

«Співробітники ФСО постійно перебувають навколо президента. Ви можете просто зайти і дати зрозуміти, що це злочин. І у ваших руках можливість дуже швидко зупинити це божевілля», – заявив Каракулов.

Представники російської влади інтерв’ю з колишнім співробітником ФСО поки не коментували.

У березні 2023 року в Барнаулі суд засудив до 6,5 років колонії суворого режиму майора ФСО Михайла Жиліна, який втік до Казахстану через війну РФ з Україною.

Він працював начальником зміни в управлінні спеціального зв’язку та інформації ФСО Росії у Сибірському федеральному окрузі, відповідав за урядовий зв’язок Володимира Путіна з регіонами та формально мав доступ до державної таємниці, через що йому було заборонено виїзд за межі країни.

У вересні 2022 року Жилін перетнув кордон Росії та Казахстану, був затриманий, але незабаром відпущений під підписку про невиїзд. Він просив політичного притулку, але у грудні його депортували до Росії.