Ватажку угруповання «ЛНР» Пасічнику оголошено чергову підозру

Ватажку угруповання «ЛНР» оголошено чергову підозру, цього разу – через участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території та повторне обрання до незаконного органу влади, повідомляє Служба безпеки України.

«За даними слідства, підозрюваний, як «голова ЛНР», разом з представниками РФ створює умови для анексії Луганщини шляхом проведення фейкового «референдуму» та підписання договору про «приєднання» тимчасово окупованої території регіону до Росії. З 1 по 10 вересня 2023 року на захопленій території Луганської області проведено незаконні «вибори депутатів народної ради та депутатів представницьких органів муніципальних утворень «ЛНР» першого скликання»», – йдеться в повідомленні СБУ.



23 вересня цього року за поданням президента РФ, пише сайт СБУ, підозрюваний був повторно обраний «головою ЛНР».

«Він склав присягу на вірність конституції РФ та народу псевдореспубліки і вступив на керівну посаду», – пише СБУ, не вказуючи імені підозрюваного. Однак відомо, що ватажком угруповання «ЛНР» є Леонід Пасічник.



Раніше за вчинення низки злочинів проти основ нацбезпеки України обвинувальний акт стосовно нього було направлено до суду.

Україна, Європейський союз і Сполучені Штати розкритикували проведення на початку вересня російських так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема, ЄС заявив що не визнає і не «визнаватиме ні проведення цих так званих «виборів», ні їхні результати». США назвали псевдовибори на окупованих територіях України «нічим іншим, як пропагандистським заходом».