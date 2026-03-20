ПЦУ: помер патріарх Філарет

Православна церква України 20 березня повідомила, що помер патріарх Філарет.
«Предстоятель і Київська митрополія Православної церкви України з глибоким сумом сповіщають всеукраїнській пастві, що 20 березня 2026 року від наслідків загострення хронічних хвороб на 98-му році життя, 77-му році чернецтва і на 65-му році архієрейства упокоївся у Бозі Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет», – йдеться в повідомленні.
Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній висловив співчуття рідним і близьким патріарха, який, за його словами, посідає «особливе місце в сучасній історії як помісної Української православної церкви, так і в цілому України».
«Очоливши шість десятиліть тому Київську кафедру, патріарх Філарет як екзарх України, як предстоятель УПЦ і предстоятель УПЦ КП зробив багато для збереження церковного життя в роки радянських утисків церкви, в час духовного відродження України та особливо в роки боротьби за утвердження церковної автокефалії. Саме завдяки його рішенню і свідомій позиції стало можливим успішне проведення 15 грудня 2018 року Об’єднавчого собору в Святій Софії у Києві, організаційне створення єдиної помісної Православної церкви України, отримання Томосу про автокефалію. І, попри подальші усім відомі складні події, ми щиро засвідчуємо, що завжди незмінно шанували внесок патріарха Філарета у розбудову Церкви. Саме тому з великою духовною радістю сприйняли і я особисто, і мабуть усі в Православній церкві України наші з патріархом нещодавні зустрічі й спільну молитву, які стали свідченням перемоги любові та братнього миру у Христі», – зазначив предстоятель ПЦУ.
У ПЦУ повідомили, що невдовзі офіційно оголосять про розклад заходів прощання з патріархом Філаретом.
9 березня Православна церква України закликала своїх вірних молитися за здоров’я патріарха Філарета, повідомивши про його шпиталізацію й погіршення стану здоров’я.
Український православний архієрей Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року. Упродовж багатьох років, від жовтня 1995 року, він очолював Українську православну церкву (Київського патріархату). У грудні 2018 року Православна церква України, яка отримала томос від Вселенського патріарха, назвала Філарета своїм Почесним патріархом.
У червні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторнення РФ в Україну, Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет закликав до об’єднавчого собору «трьох гілок українського православ’я», маючи на увазі Українську православну церкву (Московського патріархату,) Православну церкву України та УПЦ Київського патріархату.
