На Дніпропетровщині знову «прильот» – влада

Російські війська атакували місто Павлоград Дніпропетровської області, повідомила в телеграмі Павлоградська міська рада.



«У Павлограді «прильот». Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не публікуйте в інтернеті. Чекаємо на офіційну інформацію», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за повідомленнями обласної влади, ніч на Дніпропетровщині минула тихо – без повітряних тривог і без обстрілів.

Цього тижня російські війська з різних видів озброєння атакували Дніпропетровщину. 28 червня війська РФ випустили шість ракет по Дніпропетровщині. За даними ОВА, у Дніпрі через «прильоти» була зруйнована залізнична інфраструктура і підприємство. Під завалами автотранспортного підприємства в Дніпрі, в яке влучила російська ракета, виявили тіла двох загиблих.