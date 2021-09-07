Адвокат Фонду боротьби з корупцією та звинуваченого у держзраді Івана Сафронова залишив Росію

Адвокат Іван Павлов, який спеціалізується на кримінальних справах про державну зраду, а також захищав Фонд боротьби з корупцією Навального, повідомив, що залишив Росію. У країні проти нього відкрили кримінальну справу про розголошення даних слідства. Створене ним об’єднання адвокатів «Команда 29» було визнане владою небажаною організацією та розпущене.

Про свій від’їзд Павлов написав у телеграм-каналі. За його словами, зараз він перебуває в Грузії. «Багато чого доведеться починати з нуля. Але мені це не вперше. Більш того, я планую продовжити ту роботу, через яку мене змусили покинути мою країну», – заявив юрист.

Свій від’їзд адвокат назвав вимушеним і зазначив, що своє сьогодення і майбутнє продовжує пов’язувати з Росією і розраховує туди повернутися.

50-річний Павлов працює адвокатом з 1997 року. Він очолював правозахисну організацію «Беллона» в Санкт-Петербурзі і заснував Фонд свободи інформації.

У 2015 році Павлов, разом з іншими людьми, оскаржував у Верховному суді указ президента Росії про засекречування втрат російської армії в мирний час. Він брав участь з боку захисту у низці резонансних кримінальних справ. Зокрема, був адвокатом звинувачених у державній зраді еколога Олександра Нікітіна, журналіста Григорія Паська, домогосподарки Світлани Давидової, колишнього офіцера ГРУ Івана Кравцова, співробітника Патріархії РПЦ Євгена Петрина, журналіста і радника Роскосмосу Івана Сафронова.

Проти Павлова було порушено кримінальну справу після того, як він передав пресі постанову про порушення справи проти Сафронова і розповів про наявність у слідства секретного свідка.

На захист адвоката виступили його колеги і правозахисники. Проте йому заборонено російським судом користуватися засобами зв’язку і спілкуватися зі свідками у своїй справі, в тому числі – з Сафроновим.

Справи про державну зраду в Росії порушуються ФСБ, спецслужба веде за ними слідство. Матеріали таких справ зазвичай засекречені, а суди проходять у закритому режимі.

У 2014 році дружині Павлова, американці Дженніфер Гаспар, за рішенням ФСБ був анульований дозвіл на проживання. Павлов намагався домогтися від ФСБ документа, в якому пояснювалося б це рішення, але йому відмовили.