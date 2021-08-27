Пентагон бачить «достовірну загрозу» нових терактів у Кабулі

Американські військові вважають, що все ще існують «достовірні загрози» масштабній евакуаційній операції в аеропорту Кабула.

Сполучені Штати відстежують загрози «дуже, дуже конкретно, практично в режимі реального часу», сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

Представники Пентагону також 27 серпня заявили, що напад здійснив один смертник біля воріт аеропорту, а другого вибуху в сусідньому готелі, про який повідомлялося спершу, не було. На брифінгу генерал-майор армії США Генк Тейлор заявив, що за нападом смертника слідувала стрілянина, але інші деталі нападу досі нез’ясовані.

У повідомлення американських засобів інформації йдеться, що число жертв теракту становить понад 170, щонайменше ще 200 людей зазнали поранень.

Напад здійснила афганська філія угруповання «Ісламська держава». Американський президент Джо Байден заявив, що США помстяться за цей напад.