Міноборони США вказало, що саме Україна отримає у новому пакеті військової допомоги

Міністерство оборони США уточнило, що пакет нової військової допомоги Україні, про який офіційний Вашингтон оголосив сьогодні, містить більше боєприпасів та допоміжного обладнання.

Як йдеться в повідомленні Пентагону, 33-тє вилучення обладнання із запасів Міністерства оборони, що оцінюється у 400 мільйонів доларів, містить, зокрема:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм;

додаткові боєприпаси калібру 25 мм;

бронетранспортерні мости;

підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.

«Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби», – вказує Пентагон.

3 березня держсекретар Ентоні Блінкен оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Ці військові засоби, за словами Блінкена, передаються Україні із запасів США без схвалення Конгресу як надзвичайна допомога.

У річницю російського вторгнення – 24 лютого – адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів. Він, серед іншого, включав додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS), додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм та інше.

За даними американського Мінфіну, на сьогодні Сполучені Штати надали Україні майже 50 мільярдів доларів на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.