Вперше після початку війни РФ в Україні глава Пентагону розмовляв з Шойгу

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше з 18 лютого провів телефонну розмову з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу, повідомляє Міноборони США.

«Міністр оборони Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні і наголосив на важливості підтримки ліній зв'язку», – йдеться в заяві, поширеній від імені представника Пентагону Джона Кірбі.

Водночас російські медіа повідомляють, що сторони обговорили «актуальні питання міжнародної безпеки, зокрема ситуацію в Україні».

У Росії стверджують, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.