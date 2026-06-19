У Пензенській області РФ заявили про масові облави на чоловіків для відправлення на війну

У Пензі й Пензенській області Росії поліцейські спільно зі співробітниками військкоматів організували масові облави на чоловіків, повідомляють російські видання «Говорит НеМосква», «Медиазона», а також «Движение сознательных отказчиков» і правозахисний проєкт «Идите лесом».

Рейди проходять у Пензі, Каменці й Кузнецьку. За повідомленнями, чоловіків змушують підписувати контракт із Міноборони Росії для відправлення їх на війну проти України.

«У Пензі поголовно всіх забирають, зупиняють машини, громадський транспорт, чоловіків пакують і відвозять підписувати контракт, облави по всьому місту», – повідомила жителька міста правозахисникам із «Идите лесом».

«Движение сознательных отказчиков» також отримало кілька повідомлень про те, що в Пензі й області «відловлюють молодих людей і змушують підписати контракт» із збройними силами Росії.

Ще один житель Пензи розповів каналу «Мобилизация», що «ловити чоловіків» почали ще у січні, але останнім часом облави посилилися.

Про те, що людей у регіоні почали насильно забирати на війну, свідчать коментарі місцевих жителів під постами «Новой альтернивы». Саме видання писало, що у листопаді 2025 року силовики забрали з дому жителя Сурська Володимира Подковиркіна для підписання контракту з Міноборони РФ, а у травні 2026 року в будівлі військкомату на вулиці Складська катували Станіслава Вяльцина.

Видання Astra нагадує, що раніше місцева жителька Анастасія Фоміна опублікувала звернення до голови Слідчого комітету РФ про викрадення і відправлення на фронт свого 58-річного батька, якого забрали з дому у селі Російський Качим. За словами Фоміної, її батька й інших чоловіків, які були у військкоматі того дня, змушували підписати контракт під тиском. Вже наступного дня їх відправили до Ростовської області РФ.

У регіональному управлінні Росгвардії вранці 18 червня заявили, що проводили міжвідомчий рейд. Там додали, що перевірили 80 водіїв і виявили дев’ятьох громадян РФ, які не стали на військовий облік. Їм вручили офіційні повістки у військкомат. Такі рейди, як зазначається, проводитимуться «на системній основі у всіх районах області».

Раніше цього місяця генсекретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія зазнає «абсолютно приголомшливих» втрат в Україні, де, за його словами, щомісяця гине понад 30 тисяч російських солдатів. «Це означає втрату за один місяць більшої кількості людей, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у 1980-х роках в Афганістані», – сказав Рютте.

Він також застеріг молодих росіян, що вони, ймовірно, загинуть, якщо погодяться на участь у війні Росії проти України.

В одному зі своїх звітів американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що ресурси Росії для ведення війни – не безмежні, як намагається стверджувати російський лідер Володимир Путін, і, за їхніми словами, він стикається з необхідністю ухвалити рішення щодо поповнення російських сил для ведення війни, уникаючи при цьому загальної мобілізації.

«Захід і Україна можуть використати те, як економічні, демографічні питання й проблеми з поповненням особового складу Росії з часом посилюються, щоб змусити Путіна вирішувати складні питання вдома швидше, ніж йому хотілося б. США можуть використати такий підхід, щоб створити важелі впливу проти Росії й змусити Путіна сісти за стіл переговорів і запропонувати поступки для припинення війни в Україні», – заявили аналітики, додавши, що Кремль досі не запропонував ніяких поступок щодо війни в Україні й публічно не сигналізував про згоду з жодним із запропонованих мирних планів.