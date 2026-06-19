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Новини | Міжнародні

У Пензенській області РФ заявили про масові облави на чоловіків для відправлення на війну

За повідомленнями, чоловіків змушують підписувати контракт із Міноборони Росії для відправлення їх на війну проти України (фото ілюстративне)
За повідомленнями, чоловіків змушують підписувати контракт із Міноборони Росії для відправлення їх на війну проти України (фото ілюстративне)

У Пензі й Пензенській області Росії поліцейські спільно зі співробітниками військкоматів організували масові облави на чоловіків, повідомляють російські видання «Говорит НеМосква», «Медиазона», а також «Движение сознательных отказчиков» і правозахисний проєкт «Идите лесом».

Рейди проходять у Пензі, Каменці й Кузнецьку. За повідомленнями, чоловіків змушують підписувати контракт із Міноборони Росії для відправлення їх на війну проти України.

«У Пензі поголовно всіх забирають, зупиняють машини, громадський транспорт, чоловіків пакують і відвозять підписувати контракт, облави по всьому місту», – повідомила жителька міста правозахисникам із «Идите лесом».

«Движение сознательных отказчиков» також отримало кілька повідомлень про те, що в Пензі й області «відловлюють молодих людей і змушують підписати контракт» із збройними силами Росії.

Ще один житель Пензи розповів каналу «Мобилизация», що «ловити чоловіків» почали ще у січні, але останнім часом облави посилилися.

Про те, що людей у регіоні почали насильно забирати на війну, свідчать коментарі місцевих жителів під постами «Новой альтернивы». Саме видання писало, що у листопаді 2025 року силовики забрали з дому жителя Сурська Володимира Подковиркіна для підписання контракту з Міноборони РФ, а у травні 2026 року в будівлі військкомату на вулиці Складська катували Станіслава Вяльцина.

Видання Astra нагадує, що раніше місцева жителька Анастасія Фоміна опублікувала звернення до голови Слідчого комітету РФ про викрадення і відправлення на фронт свого 58-річного батька, якого забрали з дому у селі Російський Качим. За словами Фоміної, її батька й інших чоловіків, які були у військкоматі того дня, змушували підписати контракт під тиском. Вже наступного дня їх відправили до Ростовської області РФ.

У регіональному управлінні Росгвардії вранці 18 червня заявили, що проводили міжвідомчий рейд. Там додали, що перевірили 80 водіїв і виявили дев’ятьох громадян РФ, які не стали на військовий облік. Їм вручили офіційні повістки у військкомат. Такі рейди, як зазначається, проводитимуться «на системній основі у всіх районах області».

Раніше цього місяця генсекретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія зазнає «абсолютно приголомшливих» втрат в Україні, де, за його словами, щомісяця гине понад 30 тисяч російських солдатів. «Це означає втрату за один місяць більшої кількості людей, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у 1980-х роках в Афганістані», – сказав Рютте.

Він також застеріг молодих росіян, що вони, ймовірно, загинуть, якщо погодяться на участь у війні Росії проти України.

В одному зі своїх звітів американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що ресурси Росії для ведення війни – не безмежні, як намагається стверджувати російський лідер Володимир Путін, і, за їхніми словами, він стикається з необхідністю ухвалити рішення щодо поповнення російських сил для ведення війни, уникаючи при цьому загальної мобілізації.

«Захід і Україна можуть використати те, як економічні, демографічні питання й проблеми з поповненням особового складу Росії з часом посилюються, щоб змусити Путіна вирішувати складні питання вдома швидше, ніж йому хотілося б. США можуть використати такий підхід, щоб створити важелі впливу проти Росії й змусити Путіна сісти за стіл переговорів і запропонувати поступки для припинення війни в Україні», – заявили аналітики, додавши, що Кремль досі не запропонував ніяких поступок щодо війни в Україні й публічно не сигналізував про згоду з жодним із запропонованих мирних планів.

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