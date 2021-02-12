Менш як третина депутатів обласних та міських рад переобралися на місцевих виборах – «Опора»

У 2020 році до місцевих рад переобралася менш як третина депутатів попереднього скликання. Такі дані оприлюднила громадянська мережа «Опора».

«Загалом серед 1 659 депутатів обласних рад лише 477 були чинними обранцями в попередньому скликанні за даними Центральної виборчої комісії. Таким чином, у 2020 році до обласних рад переобралися лише 28,75 відсотка депутатів», – ідеться в повідомленні.

За даними мережі, у 2020 році депутатами Івано-Франківської облради стали 44 відсотки обранців із попереднього складу.

«Трохи скромніші показники у Житомирській, Хмельницькій та Черкаській обласних радах – 37,5 відсотка Натомість менш ніж 25 відсотків депутатів переобралися до 4 з 22 обласних рад: Полтавської – 23,8 відсотка, Вінницької – 22,6 відсотка, Запорізької – 21,4 відсотка та Дніпропетровської – лише 20 відсотків. Своєю чергою, у кількісному показнику найбільше повторно виграли вибори 38 депутатів Харківської обласної ради», – зазначили в «Опорі».

За підрахунками організації, серед депутатів міських рад обласних центрів переобралися 30,8 відсотка депутатів або 385 із 1 248 осіб (для Київської області до уваги бралася Біла Церква, для Донецької – Краматорськ).

«Найвищий рівень «довіри» у депутатів міської ради Івано-Франківська – 47,6 відсотка обранців попереднього скликання. Трохи нижчі показники в Сумській міській раді – 45,2 відсотка, Дніпровській – 43,75 відсотка та Одеській – 40,6 відсотка.Своєю чергою, найбільше оновились міські ради Полтави – лише 14,3 відсотка депутатів попереднього скликання, Черкас – 14,3 відсотка та Миколаєва – 11,1 відсотка», – розповіли в мережі.

Як зауважили в «Опорі», у кількісному показнику лідерами за повторно виграними виборами є депутати столиці – 46 зі 120 мандатів.

«Також аналітики Громадянської мережі проаналізували зміни складу рад 141 міста України з колишньої категорії «міст обласного значення». Із 5 089 депутатів нинішнього скликання лише 1 464 (28,8 відсотка) були обранцями і в попередньому. Загалом 50 відсотків і більше депутатів переобралось лише до п’яти міських рад: Дружківської (Донеччина) – 55,9 відсотка, Ізмаїльської (Одещина) – 55,3 відсотка, Марганецької (Дніпропетровщина), Трускавецької (Львівщина) та Очаківської (Миколаївщина) – по 50 відсотків», – йдеться в повідомленні.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня 2020 року.