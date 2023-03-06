Інфекція в модульному містечку у Львові: 13 переселенців залишаються в лікарні, стан – середньої тяжкості

Після спалаху кишкової інфекції в одному з модульних містечок для внутрішніх переселенців у Львові 13 постраждалих залишаються під наглядом лікарів. Їхній стан лікарі описують як «середньої тяжкості».

Як повідомила на брифінгу керівниця управління охорони здоров’я Львіської міськради Марта Матюшко, всього захворіли 37 внутрішніх переселенців. Загалом шпиталізували 13 людей, однак двоє – не проживали у модульному містечку: «Вони ніяк не пов’язані, просто одночасно звернулися».

Переважна більшість постраждалих – діти. Усього в модульному містечку захворіла 21 дитина. Переселенці, яких не госпіталізовували, залишаються ізольовано у своїх кімнатах. За ними доглядають лікарі.

Директор Центру соціальної підтримки, який опікується модульним містечком, Володимир Головатий повідомив, що адміністрація закладу перевірила продукти. За його словами, всі харчі, з яких напередодні готували обід, були придатні.

«Мені відомо про випадок мешканця, який був на роботі в п’ятницю, тільки в суботу в обід повернувся. Але вчора ввечері він теж мав певні симптоми отруєння, хоча не харчувався взагалі в містечку. Його сім’я їла, а він – ні», – розповів Головатий.

Зараз поспілкуватися з самими внутрішніми переселенцями журналістам не вдалося. У модульному містечку, де захворіли люди, стороннім перебувати заборонено.

Заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Андрій Орфін зазначив, що наразі не відомо, що могло стати причиною спалаху інфекції. Медики лікарні й обласного лабораторного центру перевіряють зразки їжі та інших матеріалів, про результати досліджень повідомлять до п’ятниці, 10 березня.

«У більшості пацієнтів стан покращився після лікування. Є кілька дітей, які продовжують «гарячкувати». З хворими спілкуються завідувачі відділення, кажуть, що вони в хорошому гуморі, йдуть на поправку, з ними має бути все добре», – розповів лікар.

Орфін каже: до проведення досліджень неможливо визначити, що саме стало причиною спалаху інфекції: «Може бути харчова токсикоінфекція і гостра кишкова інфекція. Коли говорять про отруєння, то об’єднують ці два поняття. По симптомах – це дуже схожі між собою два стани. Який буде фінальний діагноз, залежить від результатів дослідження».

5 березня стало відомо про спалах кишкової інфекції в одному з модульних містечок для переселенців у Львові. Спочатку місцева влада повідомляла про 32 хворих, із них – 21 дитина.