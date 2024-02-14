У горах Румунії знайшли тіло українця, який незаконно перетнув кордон – ДПСУ

У горах на території Румунії, поблизу українського кордону, знайшли тіло українця, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зазначили, що ввечері 13 лютого отримали інформацію від Румунії, що чоловік втратив орієнтування у горах.

«По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошуки. Проте через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили», – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники повідомили, що 14 лютого у Румунії затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Читайте також: ДПСУ: щоденно близько 100 чоловікам прикордонники відмовляють в перетині кордону на виїзд

«Затриманими виявилися громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору. Близько восьмої години ранку румунська сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявили тіло громадянина України без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

У прикордонній службі закликали утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: загроза сходження снігових лавин і сильні пориви вітру.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Відтоді на території України діють обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон – військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.

Загалом, за даними Євростату, від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, з України виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку.