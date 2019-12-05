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05 грудня 2019, Київ 09:03
Новини | Міжнародні

Внаслідок стрілянини на базі Перл-Гарбор загинули двоє людей

Матрос відкрив вогонь на базі Перл-Гарбор

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Матрос відкрив вогонь на морській базі США Перл-Гарбор на Гаваях, внаслідок чого було вбито двох і поранено одного цивільного співробітника Департаменту оборони. Після цього матрос наклав на себе руки, повідомляють американські військові.

Мотиви вчинку матроса та його ім’я наразі невідомі.

На базі заявили, що загиблі – співробітники Міністерстві оборони США, поранений знаходиться в місцевій лікарні, його стан стабільний.

На базі Перл-Гарбор ремонтують, обслуговують та модернізують судна і підводні човни Тихоокеанського флоту США. Там дислокуються 10 есмінців та 15 субмарин.

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