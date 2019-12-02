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02 грудня 2019, Київ 20:16
Новини | Події

У Києві в ресторані відбулася стрілянина – поліція

Поліція розшукує нападників

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У Києві в ресторані відбулася стрілянина, повідомила столична поліція.

За даними правоохоронців, у ресторані на вулиці Антоновича між кількома невідомими людьми та 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту здійснив кілька пострілів у стелю ресторану. Після цього нападники втекли на іномарці, розповіли поліцейські.

Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин заявив, що чоловіків наразі розшукують. Питання про відкриття кримінального провадження «вирішується».

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