У Києві в ресторані відбулася стрілянина – поліція

У Києві в ресторані відбулася стрілянина, повідомила столична поліція.

За даними правоохоронців, у ресторані на вулиці Антоновича між кількома невідомими людьми та 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту здійснив кілька пострілів у стелю ресторану. Після цього нападники втекли на іномарці, розповіли поліцейські.

Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин заявив, що чоловіків наразі розшукують. Питання про відкриття кримінального провадження «вирішується».