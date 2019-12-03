Стрілянина в центрі Києва: затриманим оголосили підозри

Чоловікам, які стріляли по автомобілю депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва та вбили його трирічного сина, оголосили підозри. Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

«За погодженням із процесуальними керівниками готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Дату і місце розгляду буде повідомлено додатково», –мовиться у повідомленні.

Блищик зазначила, що кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Ввечері 1 грудня невідомий стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у трирічного хлопчика, який від травм помер дорогою у лікарню.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За даними поліції, їм – 18 і 19 років. У поліції також повідомили про версії, за якими ведеться слідство.