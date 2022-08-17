У першої леді США діагностували COVID-19

У першої леді Сполучених Штатів Джилл Байден виявили коронавірусну хворобу COVID-19, повідомила директорка з комунікацій у її офісі Елізабет Александер 16 серпня.
За її словами, 71-річна дружина президентf США почала відчувати симптоми, схожі на застуду, увечері в понеділок, хоча перед тим регулярний тест був негативним. Експрес-тест на антиген знову дав негативний результат, проте тест методом ПЛР підтвердив захворювання.
Офіс першої леді зазначив, що вона двічі вакцинована, а також отримала два бустерних щеплення і має легкі симптоми.
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«Вона приймає Paxlovid і, у відповідності до рекомендацій CDC, буде ізольована від оточення протягом щонайменше п’яти днів», – заявив офіс Байден.
Наразі перша леді перебуває в приватній резиденції у Південній Кароліні. Очікується, що вона повернеться додому після двох негативних тестів на коронавірусну хворобу поспіль.
У президента США Джо Байдена виявили COVID-19 у липні, на початку серпня він отримав негативний тест.
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