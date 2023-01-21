Понад пів сотні людей постраждали на антиурядових протестах у Перу

За один день на антиурядових протестах у Перу постраждали щонайменше 58 людей, частина з них госпіталізовані з переломами рук та ніг, травмами очей та живота.

Демонстрації в південноамериканській країні тривають понад місяць. Учасники протестів вимагають відставки нової президентки Діни Болуарте, розпуску парламенту, змін до Конституції та проведення дострокових виборів. Також вони домагаються звільнення колишнього президента Педро Кастільйо, який відбуває 18 місяців попереднього увʼязнення за звинуваченням у заколоті, яке він заперечує.

Правозахисники звинувачують армію та поліцію у застосуванні вогнепальної зброї. Поліція стверджує, що протестувальники озброєні та використовують саморобну вибухівку.

Учора, 20 січня, учасники протестів у столиці кидали каміння та скляні пляшки, поліцейські застосовували сльозогінний газ. Напередодні в центрі столиці країни Ліми згоріла історична будівля, якій було майже сто років. Влада заявляє, що країна втратила «монументальне надбання», і підозрює підпал.

У південних регіонах Перу тисячі протестувальників напали щонайменше на дві поліцейські дільниці – одну з них підпалили, на велику мідну копальню – втретє за місяць і на кілька аеропортів – паралізувавши їхню роботу.

У шести регіонах із 25 запроваджений надзвичайний стан, обмежені права громадян. Президент Перу Діна Болуарте пообіцяла покарати причетних до заворушень і посилити заходи проти вандалів.

Болуарте вже запропонувала провести дострокові вибори у квітні 2024 року і неодноразово заявляла, що інші вимоги протестувальників вона задовольнити не може.

Діна Болуарте, колишня віцепрезидентка Перу, посіла місце президента Кастільйо 7 грудня – після того, як Конгрес Перу оголосив йому імпічмент. Кастільйо до цього спробував розпустити Конгрес, проте законодавчий орган відмовився це робити і проголосував за відставку самого Кастільйо.

Болуарте стала першою жінкою на посаді президента Перу. З 2011 року друге місце на президентських виборах стабільно посідала Кейко Фухіморі – дочка Альберто Фухіморі, президента Перу у 1990-ті. Щоразу вона програвала переможцю 3% або й менше.

Педро Кастільйо був обраний президентом Перу в червні 2021 року з результатом 51,2%. Відтоді Конгрес двічі намагався оголосити йому імпічмент – і лише третя спроба виявилася успішною.