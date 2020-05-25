Речник Путіна одужав від коронавірусу

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков залишив лікарню після того, як одужав від коронавірусу, повідомляють російські ЗМІ.

Агентство «Інтерфакс» цитує Пєcкова, який 25 травня заявив, що йому доведеться залишитися вдома ще протягом двох тижнів.

«Я перебуватиму на карантині», – сказав 52-річний Пєсков російському державному агентству ТАСС, додавши, що «поступово почне працювати з дому».

Пєскова разом із дружиною Тетяною Навкою шпиталізували 12 травня. Навку виписали з лікарні 21 травня.

У речника Путіна була пневмонія обох легень.

Серед інших російських чиновників, у яких виявили коронавірус – прем'єр Михайло Мішустін, міністр культури Ольга Любимова, міністр будівництва Володимир Якушев.