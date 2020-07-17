Петиція про відставку президента Зеленського в разі порушення ним закону набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція на сайті президента України про відставку Володимира Зеленського в разі порушення ним закону, як він свого часу й обіцяв, набрала 17 липня необхідні для її розгляду голоси – понад 25 тисяч. На цей час їх уже понад 26,5 тисяч.

«Ми, що підписалися нижче, закликаємо президента Володимира Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади президента України через порушення Закону! 18 квітня 2019 року у програмі «Право на владу» кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов лише через 4 дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський признався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив Закон «Про запобігання корупції». Звертаємося до пана президента із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям», – мовиться в тексті петиції.

«Володимир Олександрович неодноразово підкреслював, що відрізняється від старих політиків. Ми хочемо побачити підтвердження цим гучним заявам. ЯКЩО ПООБІЦЯВ – ТО ІДИ!» – мовиться в документі.

Петиція була оприлюднена 8 липня і набрала підписи, необхідні для її обов’язкового розгляду, менш ніж за 10 днів проти необхідних трьох місяців. Її автором став політолог Віктор Уколов, який за час діяльності був прихильний до низки різноманітних політичних сил, а останніми роками симпатизує п’ятому президентові Петрові Порошенку, який на виборах 2019 року програв Володимирові Зеленському.

Попередніми місяцями набрали необхідне для розгляду число підписів кілька петицій до президента, вимоги яких були б для нього мало прийнятними; на них надходили відповіді, які мали на меті обґрунтувати неможливість їхнього виконання.

18 квітня 2019 року тоді ще кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський заявив в ефірі передачі «Право на владу» телеканалу «1+1», що якщо його викриють на тіньових схемах збагачення, він готовий скласти повноваження. «Якщо порушу закон, то піду (у відставку) сам», – заявив він.

7 липня 2020 року пресслужба президента повідомила, що Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Наступного дня НАЗК повідомило, що вручило президентові два протоколи про адміністративне порушення в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані і що матеріали про це будуть передані до суду.

Тоді ж низка діячів, серед яких був і автор петиції Уколов, наголошували, що Зеленський порушив закон про запобігання корупції, коли не задекларував суттєві зміни свого майнового стану, і тому має виконати власну обіцянку виборцям і піти з посади.

«Я запропонував Володимиру Олександровичу цілком спокійно і ввічливо подати у відставку, як він обіцяв 18 квітня. Або ж визнати, що він збрехав і обманув виборців, здобувши їхні симпатії. Я не знаю, що він обере. Можливо, він подасть у відставку, хоча дуже сильно в цьому сумніваюся», – сказав тоді Уколов.

Як мовиться на сайті Банкової, електронна петиція, адресована президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більш ніж трьох місяців з дня оприлюднення петиції. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється у розділі електронних петицій на сторінці «На розгляді» не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше від десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої президентові України, публічно оголошується президентом України на вебсайті офіційного інтернет-представництва президента України. Відповідь на електронну петицію не пізніше як наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється у розділі електронних петицій на сторінці «З відповідями», а також надсилається у письмовому вигляді авторові (ініціатору) електронної петиції. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.