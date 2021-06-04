У «Київавтодорі» розповіли, скільки коштує реконструкція Пейзажної алеї

Вартість реконструкції Пейзажної алеї в Києві становить 110 720 700 гривень. Про це повідомили у «Київавтодорі» у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Вартість виконання комплексу робіт із реконструкції Пейзажної алеї, відповідно до тендерної пропозиції компанії-переможця публічних закупівель складає 110 720 700,00 гривень», – мовиться в повідомленні.

В «Київавтодорі» зазначили, що кількість витрачених коштів на реконструкцію верхньої частини Пейзажної алеї орієнтовна – сума складає 78,3 мільйона гривень. Остаточна сума буде відома після закриття усіх актів виконаних робіт.

Реконструкцію Пейзажної алеї планують завершити до кінця серпня 2021 року.

28 травня міський голова Києва Віталій Кличко презентував частину оновленої Пейзажної алеї.

«Першу чергу оновлення алеї ми здійснили минулого року. А тепер тут, зокрема, вимостили гранітне покриття, покриття з еко-ФЕМ, влаштували оглядові майданчики, нову дощову каналізацію. Відремонтували підпірні стіни, покриття тротуарної групи арт-об’єктів, встановили сучасне освітлення, систему відеонагляду, тривожні кнопки. А також відремонтували сходи та влаштували нові газони», – заявив Кличко.

За його словами, вже розпочали роботи з реконструкції нижньої частини Пейзажної алеї. На ній, зокрема, влаштують сходи, доріжки з гранітного покриття та мережу зовнішнього освітлення.