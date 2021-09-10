Сутички під ОПУ 14 серпня: ще трьом учасникам повідомлено про підозру

У Нацполіції заявили про повідомлення про підозру «за вчинення хуліганських дій» ще трьом учасникам сутичок біля Офісу президента України 14 серпня.

«У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські за процесуального погодження Печерської окружної прокуратури повідомили про підозру ще трьом особам. Це – 30-річний та 21-річний уродженці Дніпропетровської області, а також 34-річний житель міста Одеса. Слідчі готують клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів. Також правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників події, аби притягнути їх до відповідальності», – йдеться в повідомленні на сайті поліції.

28 серпня у поліції заявляли, що про підозру повідомили двом учасникам сутичок біля ОПУ. Тоді вказувалось, що це мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

Під Офісом президента 14 серпня пройшла акція «Зупинимо капітуляцію!», організована низкою громадських організацій, у тому числі праворадикальною організацією «Національний корпус». Під час акції сталися сутички між активістами та правоохоронцями: учасники відмовилися проходити поверхневий огляд. У поліції тоді заявили, що восьмеро правоохоронців зазнали травм та опіків. Також було відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту видання «Букви».