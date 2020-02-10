Херсон: підозрюваного в участі в «самообороні Криму» звільнили під заставу

Захист підозрюваного в участі в «самообороні Криму» Іван Антонов вніс за нього заставу 7 лютого, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії 10 лютого прессекретарка Прокуратури Автономної республіки Крим Катерина Діденко.

«Херсоньский міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід з альтернативою внесення застави в сумі 164 тисячі гривень. У п’ятницю (7 лютого – ред.) адвокат вніс всю суму застави», – сказала Діденко.

За її словами Антонова відпустили з-під арешту вже в п’ятницю і зараз він перебуває в Херсоні.

Цю інформацію російським ЗМІ також повідомив підноктрольний Росії «омбудсмен Севастополя» Павло Буцай. Крим.Реалії намагаються зв’язатися з адвокатом Антоном, щоб дізнатися, чи планує він відвідувати подальші судові засіданя.

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6 лютого Херсонський апеляційний суд залишив підозрюваного в участі в «самообороні Криму» Івана Антонова під вартою.

У січні 2020 року стало відомо про затримання на адмінкордоні Криму з Херсонською областю севастопольця Івана Антонова, якого підозрюють в участі в «самообороні Криму». Чоловіка затримали на українському пункті пропуску «Чонгар» при спробі перетнути адмінкордон.

За даними Служби безпеки України, Антонов брав участь у захопленні штабу Військово-морських Сил України в Севастополі в 2014 році.

9 січня Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захист заявляв про намір оскаржувати це рішення.