Засуджений за підпал у Празі колумбієць планував інші акції – ЗМІ

Громадянин Колумбії Андрес Альфонсо де ла Ос де ла Круз, який два місяці тому був засуджений до восьми років ув’язнення за те, що в гаражах Празького транспортного підприємства підпалив три автобуси, планував і більш масштабні акції.

Про це повідомляє Чеське радіо з посиланням на видання Novinky.cz. Інформацію про те, що саме колумбієць планував у Празі, видання отримало на підставі запиту щодо вільного доступу до інформації у Міському суді Праги.

«На підставі подальшого листування обвинувачений почав неодноразово відвідувати мультиплекс Cinema City в торговому центрі Atrium Flora та купувати квитки на сеанси з метою огляду кінозалів під час показів – усе це з наміром зробити активні основні кроки, необхідні для успішного підпалу з використанням прискорювачів горіння за неуточнену суму винагороди в одному з кінозалів після закінчення сеансу», – йдеться в документі, підписаному суддею Даніелою Сарою Столаржовою.

У Польщі де ла Крузу висунуті звинувачення в підпалі двох будівельних складів у травні 2024 року. За інформацією Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW), він отримував інструкції від пов’язаної з російськими спецслужбами особи, у тому числі посібник із виготовлення та використання «коктейлів Молотова». У Польщі в разі визнання винним йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Чеська контррозвідка вважає, що і в Чехії колумбійця було найнято російськими спецслужбами.



