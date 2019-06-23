Авторам підручників телефонують із порадами називати війну на Донбасі «громадянським конфліктом» – Гриневич

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє про тиск, що здійснюється на авторів шкільних підручників з історії України, із вимогою до них називати війну на Донбасі «громадянським конфліктом». Про це Гриневич сказала в інтерв’ю телеканалу «Еспресо» 22 червня.

За словами Лілії Гриневич, пропагандисти реваншистських ідей виходять з тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа й політику.

«Вчора одному з моїх колег, автору «Новітньої Історії України» – підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства – зателефонували і сказали: «Вы должны изменить в вашем учебнике «русско-украинская война» на «гражданский конфликт». Коли він сказав «Я не буду цього робити і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли: «Но сейчас ситуация идеологически меняется!», – повідомила міністр.

Вона не уточнила, від кого надійшов дзвінок.

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Нещодавно голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь». Такі слова Кучми цитував на своїй сторінці сайт Адміністрації президента за підсумками зустрічі ТКГ у білоруській столиці 5 червня.

Наступного дня Леонід Кучма, пояснюючи свою заяву, сказав, що українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів​.

Також учасники переговорів у Мінську щодо України говорили про можливість припинення економічної блокади ОРДЛО.