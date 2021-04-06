Зеленський підписав закон про підтримку малого бізнесу в «червоних» зонах

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19», повідомила пресслужба голови держави.

Ініційований президентом документ передбачає, що фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у «червоних» зонах, отримають з державного бюджету України одноразову матеріальну виплату в розмірі вісім тисяч гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи і наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення, йдеться в повідомленні.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Верховна Рада ухвалила згаданий документ 30 березня.