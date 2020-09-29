У Петербурзі затриманий учасник акції на підтримку кримських татар

У Санкт-Петербурзі поліція затримала активіста Дмитра Негодіна, який бере участь в акціях на підтримку кримських татар. Йому закидають участь у неузгоджену марші, повідомляє 29 вересня ресурс «ОВД-Инфо», який відстежує долю затриманих на акціях протесту в Росії.

Негодін був затриманий на Ладозькому вокзалі. Активіста доправили у відділок поліції, де вилучили особисті речі і склали протокол про повторне порушення порядку проведення публічного заходу. Раніше на виході з будинку поліція затримала іншу учасницю акції на підтримку кримських татар Ольгу Смирнову.

Безстрокова акція на підтримку кримських татар відбувається щомісяця 18 числа. Учасники пікетів вимагають припинити переслідування кримських татар за ознакою національної та релігійної приналежності, звільнити з російських в’язниць усіх політв’язнів з числа українських громадян, включно з кримськими татарами, і припинити кримінальні та адміністративні справи, порушені за політичними мотивами.

Росія анексувала Крим у 2014 році. У Москві називають це «відновленням історичної справедливості». Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною. Країни Заходу запровадили проти Росії санкції. Кримські татари, які виступили проти анексії, регулярно повідомляють про переслідування з боку російської поліції та ФСБ.