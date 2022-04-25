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Українського пілота звільнили з полону – ГУР Міноборони

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов (ліворуч) і звільнений з російського полону український пілот, підполковник Роман Василюк

Українського пілота, підполковника Романа Василюка звільнено з російського полону, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Зараз Роман Василюк отримує належну медичну допомогу та зустрівся зі своєю сім’єю. Він певен, що за місяць зможе повністю відновитись: «Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь у стрій та боротися до повного звільнення нашої країни від окупантів», – зазначають у ГУР МО.

За даними відомства, Василюк потрапив у полон 14 березня, коли при виконанні бойового завдання його збила російська система ППО над Волновахою Донецької області.

«Пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення перебував в обласній центральній клінічній лікарні Донецька», – зазначають у Головному управлінні розвідки.

25 квітня мер Києва і голова Асоціації міст України Віталій Кличко повідомив, що голів двох громад Запорізької області – Новоуспенівської та Кирилівської – Івана Сеника та Івана Малєєва, звільнили з полону.

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