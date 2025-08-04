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Пілоти Су-30, який упав на Іркутськ, задихнулися азотом із бортової кисневої системи – російські слідчі

Вибух після падіння Су-30 в Іркутську, 2022 рік
Вибух після падіння Су-30 в Іркутську, 2022 рік

Пілоти винищувача Су-30, який 23 жовтня 2022 року впав на житловий будинок в російському Іркутську, задихнулися азотом, який надійшов із бортової кисневої системи. Про це повідомив голова Східного міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Росії Олексій Александров.

«Безпосередньою причиною авіаційної катастрофи стала повна втрата працездатності екіпажу літака, викликана гіпоксією льотчиків через дихання азотом, який став надходити з бортової кисневої системи літака», – розповів він «Інтерфакс – Сибір».

Розслідування справи ще не завершене. За словами високопосадовця, звинувачення в перевищенні посадових повноважень та недбалості висунуті шістьом працівникам Іркутського авіаційного заводу.

Літак Су-30 належав цьому заводу. Екіпаж вилетів, щоб виконати випробувальний політ, але невдовзі після зльоту впав на двоповерховий житловий будинок. Загинули два пілоти – Максим Конюшин та Віктор Крюков.

Одразу після авіакатастрофи ЗМІ повідомили, що пілоти задихнулися в кабіні під час польоту – пілотів, що нерухомо сидять, бачив екіпаж іншого Су-30 незадовго до падіння. Агентство «РИА Новости» з посиланням на джерело в екстрених службах писало, що пілоти могли знепритомніти через залишки азоту в кисневих балонах, які готує до польоту наземний персонал.

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