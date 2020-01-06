ДСНС радить відмовитися від піротехніки на Різдво

Державна служба України з надзвичайних ситуацій радить відмовитися від петард та феєрверків на Різдво.

Рятувальники зазначили, що у період новорічних та різдвяних свят значно збільшується кількість надзвичайних подій. Здебільшого це пов’язано з тим, що люди не дотримуються правил пожежної безпеки, зокрема під час використання піротехніки.

«1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця села Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Як з’ясувалося, чоловік запалив салют, проте останній різко вибухнув», – розповіли в ДСНС.

У відомстві нагадали, що в багатьох населених пунктах запроваджена заборона на використання піротехніки до завершення бойових дій на сході України, оскільки вибухи можуть завдати шкоди людям із посттравматичним синдромом.

Втім, законодавство України не передбачає ніякого покарання за порушення заборон, які запроваджуються на місцевому рівні – міських чи й сільських рад.