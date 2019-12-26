(Друкуємо мовою оригіналу)

25 декабря многие украинские православные празднуют Рождество. И во многих государствах мира этот день выходной, несмотря на то, что они считают себя светскими. Это даже прописано в конституциях этих стран.

Что такое Рождество? Что говорит Библия о дате рождения Иисуса Христа? И об украинских народных обрядах, традициях на Рождество?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорила доктор философских наук, религиовед, заведующая кафедрой философии и педагогики Национального транспортного университета Ирина Богачевская.

– Как вы объясняете, почему в Украине и 25 декабря, и 7 января выходные и в оба дня празднуется Рождество? Хотя в Конституции Украины записано, что Украина светское государство.

– Если говорить о религиозных людях, то христиане большинства конфессий, у большинства в мире это 25 декабря, празднуют день воплощения или рождения одной из ипостасей троицы – Иисуса Христа.

Хотя если обращаться к истории церкви, так было не всегда. Этот праздник начали отмечать примерно с 4 века нашей эры, тут нет однозначного мнения историков. И сначала его праздновали в западной церкви, то есть в Риме, а позже в восточных церквях, к которым относится православие.

– Тогда уже случился раскол между церквями?

– Это было задолго до раскола, но традиция тогда формировалась и складывалась, поэтому не все регионы одновременно в силу особенностей коммуникации... А для наших современных людей, для светских, Рождество это преддверие нового года, начала большого цикла новогодних праздников, с которыми мы все связываем надежды на новое, лучшее, прекрасное.

– Для светских Новый год более важный праздник, чем Рождество?

Западный мир в этом плане, даже для нерелигиозных людей, более каноничен и последователен – сначала идет Рождество, а потом уже происходит Новый год

– Да, особенно на наших постсоветских территориях. Весь западный мир в этом плане, даже для нерелигиозных людей, более каноничен и последователен. Сначала идет Рождество, оно открывает все, а потом уже происходит Новый год. У нас наоборот. Первым приходит Новый год, а Рождество наступает 7 января. А потом у нас еще 14 января – тот самый Старый новый год.

– Это советская парадигма?

– Нет. Это парадигма, которая произошла, когда совершился переход к григорианскому календарю. Хотя декрет был принят с приходом советской власти. С точки зрения христианских канонов тут для верующих проблемы – светский Новый год 1 января, для православных украинцев приходится на пост. Украинские греко-католики, которые празднуют Новый год и Рождество как православные, делают перерыв на пост.

– Вы упомянули, как появился этот праздник. Зачем его придумали и как нащупали эту дату? Эта дата для Библии принципиальная?

– Если говорить о канонических источниках – Евангелие от Матфея и Луки. Есть четкие ссылки на то, что проводили перепись населения, Иосиф, муж Девы Марии, был из Давыдова колена и он должен был явиться в Вифлеем. Жена его должна была ехать вместе с ним. Она была беременна, как сказано у Матфея, родила ребенка и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. Все было занято, люди приезжали на эту перепись. А потом уже, когда они переехали в нормальный дом, там произошло и крещение Господнее, и дары волхвов. А первыми, согласно Библии, пришли поклониться Иисусу пастухи, потому что их предупредил ангел божий. В это же время стояла яркая Вифлеемская звезда на небе, которая вела волхвов и это было чудо.

Эта звезда позволяет ученым сделать попытку идентифицировать как-то эту дату. Принято считать, что это комета Галлея, которая в то время подходила близко к земле. Она была очень яркая и была видна на небосклоне на территории Палестины.

Но проблема в том, что ученые говорят, что дата рождения Христа находится примерно между 12 годом до нашей эры и 4 годом нашей эры. В 4 году нашей эры умер Ирод, властитель Иудеи, который приказал убить всех младенцев до 2 лет мужского пола, узнав, что родится мессия. Это была прямая угроза царской власти. Поэтому Мария, Иосиф с младенцем Иисусом были вынуждены скрываться в Египте до смерти царя Ирода.

Верхняя дата известна – примерно 4 год. Но для нас важен обычай, который принят людьми и который существует уже тысячелетия.

– Зачем начали праздновать Рождество?

Безусловно, главным праздником считается Пасха. Но вторым по значимости является все-таки Рождество

– Были секты и направления христианства, которые говорили, что не надо праздновать день рождения Христа, потому что это начало его страданий. И вообще у людей дни рождения отмечали не всегда. Безусловно, главным праздником считается Пасха – Христос принял смертные муки за человеческие грехи и потом воскрес. Но вторым по значимости является все-таки Рождество в христианской традиции.

– Написано ли в священных текстах, чтобы люди каким-то образом почитали эту дату?

– В Библии на эту тему ничего не сказано. Более того, трактовка Библии разными христианскими конфессиями относительно даты рождения Христа очень отличается.

– Ирина, если смотреть на традицию украинцев на Рождество. Много языческих атрибутов – вертеп, представления, колядки, щедривки, ярмарки, елки. Как они появились среди Рождества и как к этому относится церковь?

– Церковь очень мудрый манипулятор общественным сознанием. Она оставляет, присваивает и переосмысливает то, что может быть использовано на благо церкви. И даже если взять наш Киев, большинство христианских святынь построены на месте языческих капищ. Одна вера заменяет собой другую. Точно так же происходит эта интеграция народных обычаев в христианство. Но церковь на это идет, если это не затрагивает вероучительных догматических положений.

Христианство даже на территории Украины развивалось и приходило не в один день. Это развитие просто с необходимостью вобрало в себя эти традиции, которые были. Если считать датой принятия христианства 988 год, то 300 лет после этого был период двоеверия, когда медленно христианство проникало в народные массы. Это сейчас мы говорим, что украинское село – христианское село. Но поначалу христианизировалась верхушка общества.

– Есть ли что-то похожее на Рождество в другой авраамической религии – в исламе? Празднуют ли мусульмане Рождество и вкладывают ли такой же смысл?

Мусульманство строго монотеистическая религия – Аллах один и нет никаких воплощений. Поэтому они говорят, что Иса – Иисус, и Марьям – Мария, мать его, – это почитаемые исламом религиозные фигуры. Но Иисус – это пророк

– Мусульмане празднуют день рождения пророка. Но здесь имеет значение статус пророка. Для мусульман Иисус не является сыном божьим и ипостасью равной отцу и святому духу.

Мусульманство это строго монотеистическая религия – Аллах один и нет никаких воплощений. Поэтому они говорят, что Иса – Иисус, и Марьям – Мария, мать его, – это почитаемые исламом религиозные фигуры. Но Иисус это пророк, поэтому отношение другое. Это примерно так, как мы празднуем День святого Николая. Очень почитаемый святой, но не равен богу.

– Давайте еще поговорим о молодой церкви – Православной церкви Украины. Чем трактовка Рождества ПЦУ отличается от других церквей, того же Московского патриархата?

ПЦУ вошла в диптих православных церквей и делает то же самое, что остальные 14 православных церквей в мире

– Абсолютно нет разницы. Если бы ПЦУ начала трактовать особым образом Рождество, это был бы повод обвинить её в ереси. С точки зрения религиозного канона, абсолютно нет различия. ПЦУ вошла в диптих православных церквей и делает то же самое, что остальные 14 православных церквей в мире. И особенно подчиняясь Вселенскому патриарху, который следит за частотой православия.

– Я хотел больше уточнить про обрядность. Наверное, ПЦУ лояльнее относится к вертепам, колядкам, щедривкам?

Русская православная церковь отличается обрядоверием. Когда за обрядом часто выпадает смысл

– Если вы придете в Лавру, там стоит великолепный вертел круглый год. Проблема в том, что ПЦУ традиционно делает упор на украинскую традицию празднования Рождества. Не хочу обидеть Русскую православную церковь, но она отличается тем, что религиоведы называют обрядоверием. Когда за обрядом часто выпадает смысл. Вот задача ПЦУ, как молодой церкви, вернуть смыслы, за этой новогодней мишурой видеть религиозный смысл действа.

Но с образованием ПЦУ, если мы возвращаемся к Рождеству, встает вопрос о дате. И тут вопрос дискуссионный, мне нравится позиция ПЦУ, что она ничего не навязывает авторитарно, но этот вопрос изучается каким-то образом.

– Глава ПЦУ Епифаний призывал журналистов работать с этой темой, чтобы общество само проголосовало. Они готовы перенести дату празднования, если общество решит, что это надо. Чего Епифаний хотел от журналистов?

– Объяснить людям, что есть некая неправильность праздновать Новый год раньше Рождества, и попадает на пост. Это определенные трудности, нарушения, прежде всего, для верующих людей. Но с образованием ПЦУ впервые у верующих православных людей Украины появился выбор. Епифаний предлагает выбрать самим, как людям удобнее. И под этот выбор есть прецеденты.

Если рассмотреть вселенское православие, с 1923 года после всеправославного собора в Константинополе 11 автокефальных православных церквей стали отмечать Рождество 25 декабря. И скоро сто лет как они отмечают Рождество вместе с католиками, не было сопротивления.

У нас есть выбор – присоединиться больше к европейской традиции, или решим остаться на позициях Русской, Грузинской, Сербской церквей

С другой стороны, афонские монастыри, Русская, Грузинская, Сербская, Польская, Украинская, греко-католики продолжают праздновать 7 января. Есть вообще интересные случаи – Армянская апостольская церковь и древние восточные церкви, вообще отмечают один праздник – 6 января – который называется Богоявления, они совместили его с крещением.

Получается, у нас есть выбор – присоединиться больше к европейской традиции, или решим остаться на позициях Русской, Грузинской, Сербской церквей. Возможно, этот выбор косвенно приведет к модернизации украинского православие. Украинское православие хочет, готово обновляться. Это будет еще один маленький шаг. И это будет разрыв с Российской православной церковью. А в современных условиях, это скорее позитивно.

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