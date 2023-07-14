На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ продовжують наступати – Шершень

На Мелітопольському та Бердянському напрямках українська армія продовжує наступати. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.



«Наші форварди закріплюються на досягнутих рубежах, проводять зачистку, розмінування і дорозвідку місцевості та завдають противнику ураження артилерією по виявлених цілях», – розповів він в ефірі програми «Свобода. Ранок».

За його словами, за останню добу ракетні війська Сил оборони Таврійського напрямку завдали 11 ракетних ударів, зокрема, по позиціях особового складу російських військ, стартових позиціях зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», а також по складах боєприпасів.



«Проводиться ефективне комплексне вогневе ураження противника. Складно і маємо певні проблеми. Проте є креативні рішення наших штабів та органів управління. Командування працює інтенсивно та ефективно. Триває різнопланова робота, в тому числі щодо нищення потенціалу та матеріалу та матеріально-технічної бази ворога», – додав Валерій Шершень.

Напередодні у Міноборони заявили, що на напрямках Новоданилівка, Балка Широка, Мала Токмачка, Новопокровка українські війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

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