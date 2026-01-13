Південна Корея: прокурори попросили суд про смертну кару для експрезидента Юна

У Південній Кореї команда спеціальних прокурорів попросила суд засудити до страти колишнього президента Юна Сок Йоля через спробу оголошення ним воєнного стану в грудні 2024 року, повідомило інформаційне агентство Yonhap.

За повідомленням, спеціальні прокурори на заключному слуханні у Центральному районному суді Сеула вимагали смертної кари для колишнього президента Юна як «ватажка повстання».

«Колишній президент Юн оголосив воєнний стан з метою залишатися при владі протягом тривалого часу, захопивши судову і законодавчу гілки влади», – сказав помічник спеціального прокурора Пак Ек Су.

Колегія суддів розгляне рекомендацію прокурорів, а вердикту очікують протягом найближчих тижнів.

Юну в січні минулого року висунули звинувачення у керівництві повстанням шляхом оголошення воєнного стану.

Вперше Юна заарештували у січні минулого року за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, хоча пізніше суд скасував арешт і у березні політик був звільнений. У липні Юна знову заарештували за обвинуваченнями, пов’язаними зі спробою запровадити воєнний стан у грудні 2024 року, а також у перешкоджанні слідчим у виконанні ордера на арешт.

Судовий процес проти колишнього президента триває, він звинувачення заперечує. За висунутими звинуваченнями йому може загрожувати довічне ув’язнення або страта.

У червні 2025 року в Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, переможцем яких став кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мен.