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30 квітня 2021, Київ 14:02
Новини | Економіка

Італія придбає 10 українських двигунів для ракети-носія Vega – КБ «Південне»

У бюро зазначили, що чинний контракт постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року

Італійська компанія AVIO S.p.A, конструкторське бюро «Південне» та Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова домовилися про постачання 10 українських двигунів для ракети-носія Vega. Вартість угоди – майже 6 мільйонів євро, повідомили у конструкторському бюро.

«Розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі. Якісний високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для підприємств, робочі місця для українських спеціалістів. Супроводження таких контрактів входить до топ-пріоритетів МЗС, і зусилля українських дипломатів в Італії зіграли важливу роль у досягненні цієї домовленості», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У бюро зазначили, що чинний контракт постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Наразі завод виробляє останні три блоки. Угода передбачала можливість замовлення десяти додаткових двигунів, чим і скористалися італійці.

Ракета-носій легкого класу Vega є спільним проєктом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. КБ «Південне» «Південний машинобудівний завод» співпрацюють із італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року. Усього за роки співробітництва було виготовлено та вже поставлено компанії AVIO S.p.A. понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких – на початку 2021 року.

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