Італія придбає 10 українських двигунів для ракети-носія Vega – КБ «Південне»

Італійська компанія AVIO S.p.A, конструкторське бюро «Південне» та Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова домовилися про постачання 10 українських двигунів для ракети-носія Vega. Вартість угоди – майже 6 мільйонів євро, повідомили у конструкторському бюро.

«Розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі. Якісний високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для підприємств, робочі місця для українських спеціалістів. Супроводження таких контрактів входить до топ-пріоритетів МЗС, і зусилля українських дипломатів в Італії зіграли важливу роль у досягненні цієї домовленості», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У бюро зазначили, що чинний контракт постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Наразі завод виробляє останні три блоки. Угода передбачала можливість замовлення десяти додаткових двигунів, чим і скористалися італійці.

Ракета-носій легкого класу Vega є спільним проєктом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. КБ «Південне» «Південний машинобудівний завод» співпрацюють із італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року. Усього за роки співробітництва було виготовлено та вже поставлено компанії AVIO S.p.A. понад 20 блоків маршового двигуна, останні з яких – на початку 2021 року.