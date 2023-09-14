Південний фронт: біля Малої Токмачки та Вербового війська РФ намагались йти вперед, але зазнали «значних втрат»

Біля Малої Токмачки та Вербового Запорізької області війська РФ, намагаючись йти вперед, зазнали «значних втрат», заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.



«Українські воїни наразі стримують російські війська. Зокрема, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи. На Мелітопольському напрямку наші підрозділи закріплюються на звільнених територіях. В районі Малої Токмачки та Вербового Запорізької області ворог, намагаючись йти вперед, зазнав значних втрат», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, протягом двох останніх днів противник зменшив кількість авіаударів.



«На лінії бойового зіткнення є відносне затишшя. Вчора було всього 10 авіаційних ударів, 18 бойових зіткнень. Водночас ворог збільшив інтенсивність артилерійських обстрілів та обстрілів з танків. Наші хлопці відповідають», – додав Штупун.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі повідомила про «значні втрати» противника як у живій силі, так і в техніці біля Малої Токмачки та Вербового.

Останніми тижнями ЗСУ повідомляють про наступ на південному фронті. Днями у Міноборони повідомляли про успіх українських військових в районах південніше Роботиного та західніше Вербового.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 3 вересня підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.