КНДР заявила про намір запустити три нові супутники-шпигуни у 2024 році

Північна Корея пообіцяла запустити три нові супутники-шпигуни, створити військові безпілотники і збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році, повідомили в неділю державні ЗМІ.



Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав до «приголомшливої» військової готовності, щоб впоратися з тим, що він назвав конфронтаційними кроками.

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Коментарі Кіма свідчать про те, що він інтенсифікує випробування зброї напередодні президентських виборів у США, які відбудуться в листопаді.

За заявами спостерігачів, Кім вважає, що посилення ядерного потенціалу дасть йому ще один шанс розпочати дипломатію на вищому рівні зі Сполученими Штатами, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться в Білий дім.

Днями лідер Північної Кореї наказав своїй армії, промисловості з виробництва боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни.

Цього року Північна Корея здійснила численні запуски, в тому числі, своїх найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет.