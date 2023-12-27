Кім Чен Ин наказав військовим КНДР прискорити підготовку до війни – ЦТАК

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості з виробництва боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни, повідомляють світові інформагенції з посиланням на офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї у Пхеньяні.

Правитель КНДР закликав протистояти тому, що він назвав безпрецедентними «конфронтаційними кроками» Сполучених Штатів.

Минулого місця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поділяє занепокоєння Південної Кореї щодо зростання військової співпраці між Північною Кореєю та Росією. У цьому контексті він сказав про «вулицю з двостороннім рухом», маючи на увазі потік зброї та технічної підтримки.