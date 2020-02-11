Парламент Північної Македонії ратифікував угоду про вступ до НАТО

Парламент Північної Македонії ратифікував угоду про вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО), яка почне діяти після ратифікації парламентом Іспанії. Інших 28 країн НАТО вже ратифікували документ.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Іспанія розпочала процес, але його не завершила через процедурні причини – парламентські вибори й формування нового уряду.

Завершальний документ про вступ до НАТО ухвалили передчасно й умовно, тому що парламент Північної Македонії буде розпущений до кінця тижня, на два місяці, до парламентських виборів у країні, які призначені на 12 квітня.

Звертаючись до депутатів, президент Стево Пендаровський зазначив, що нинішнє покоління таким чином реалізує стратегічну мету, яка була визначена 27 років тому, коли країна стала незалежною.

За його словами, незважаючи на те, що мінялися уряди, й країна проходила через політичні кризи і складні відносини з сусідами, «найбільш значним національним пріоритетом була і залишилася орієнтація на вступ до НАТО і Євросоюзу».

Ключовими рішеннями, за словами глави держави, були угода з Грецією щодо зміни назви країни й угода з Болгарією про добросусідні відносини.

Греція упродовж більше ніж двох десятиліть блокувала процеси євроатлантичної інтеграції країни, вимагаючи, щоб Македонія змінила назву. Афіни вважали, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.

Процес приєднання до НАТО Північна Македонія розпочала в 2018 році, а протокол про вступ був підписаний в Брюсселі у лютому 2019 року.

Після голосування біля парламенту Північної Македонії підняли прапор НАТО.