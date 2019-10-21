Приєднання Північної Македонії до НАТО «йде за графіком» – Столтенберґ

Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберґ запевнив прем’єр-міністра Північної Македонії Зорана Заєва, що процес приєднання його країни до НАТО «йде за графіком». Про це заявив сам Столтенберґ 21 жовтня у своєму Твітері.

За словами голови НАТО, він мав телефонну розмову з Заєвим, в якій підтвердив готовність Альянсу прийняти Північну Македонію до свого складу.

«Процес ратифікації йде за графіком і я з нетерпінням чекаю, що незабаром Північна Македонія доєднається до Альянсу», – написав Столтенберґ.

Заява генерального секретаря НАТО пролунала за кілька днів після того, як 18 жовтня Європейський союз відклав рішення про те, чи варто розпочинати переговори про вступ Північної Македонією та Албанії в ЄС, до кінця 2019 року.

Після цієї заяви прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв закликав провести в країні дострокові вибори, назвавши рішення Євросоюзу «історичною помилкою».

Позачергові вибори в Північній Македонії призначили на 12 квітня 2020 року.