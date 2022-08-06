Україна отримає танки, літаки від Північної Македонії – ОПУ

Північна Македонія погодилася поставити Україні танки і літаки, щоб допомогти українським силам протистояти повномасштабному вторгненню Росії, повідомив 6 серпня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо», – написав він у твітері. Подоляк не уточнив, про які саме літаки йдеться.

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило минулого тижня, що постачатиме Україні танки радянського зразка, але нічого не сказало про поставки літаків.

Водночас 4 серпня місцеве видання MKD повідомило, що Міністерство оборони Північної Македонії вирішило передати Україні чотири літаки Су-25, які від 2003 року були на зберіганні і не використовувалися армією.