У Північній Македонії відбувається другий тур виборів президента

У Північній Македонії відбувається другий тур президентських виборів, оскільки в першому турі, що відбувся 21 квітня, жоден із кандидатів не набрав необхідних понад половину голосів.

Претендентами на посаду глави держави є кандидат від владної лівоцентристської коаліції Стево Пендаровські й представниця опозиції Ґордана Сіляновська-Давкова.

У першому турі різниця між ними становила лише п’ять тисяч голосів: за Пендаровського проголосували 42,8 а за Сіляновську-Давкову 42,2 відсотка виборців.

Місцеві ЗМІ прогнозують, що нині вирішальними можуть бути голоси тих громадян, які в першому турі проголосували за Блеріма Реку, кандидата від двох партій етнічних албанців.

Право голосу в Північній Македонії мають 1,8 мільйона громадян.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, президента буде обрано в разі, якщо на виборчі дільниці вийде понад 40 відсотків виборців. У першому турі явка склала 41 відсоток виборців і через це чимало оглядачів припускають, що в другому турі вона буде ще нижчою і що вибори завершаться без переможця.

У такому разі тимчасовим главою держави став би спікер парламенту, а виборчий процес буде повторений.