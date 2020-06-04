У Північній Македонії поновили комендантську годину через раптовий сплеск COVID-19

Кабінет міністрів Північної Македонїі знову запровадив комендантську годину, це сталося через раптовий сплеск захворюваності на COVID-19, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Комендантська година в столиці Скопʼє та ще восьми містах країни триватиме від 21:00 у четвер до 5:00 наступного понеділка.

За даними міністерства охорони здоровʼя Північної Македонії, 3 червня було зафіксовано 76 нових випадків захворювання, 4 червня – 101 випадок. Міністр охорони здоровʼя Венко Філіпче заявив, що епідемя знову розширюється через недбалість громадян та недотримання ними рекомендацій.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі 31 травня продовжив надзвичайний стан ще на 15 днів.

Загалом у Північній Македонії, населення якої становить 2,1 мільйона людей, досі зафіксовано 2492 інфікованих коронавірусом, померли 145 людей.