«Нормальні люди» сумують, а не святкують 3 вересня – голова Північної Осетії

Голова російського регіону Північна Осетія В’ячеслав Бітаров заявив, що не допустить святкування 3 вересня закінчення Другої світової війни, оскільки цього дня в республіці згадують жертв теракту в Беслані.

За його словами, «нормальні люди не тільки в Осетії, але і по всьому світу, сумують» 3 вересня.

Наприкінці квітня президент Росії Володимир Путін підписав закон про перенесення офіційної дати закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня. Автори законопроєкту мотивували перенесення тим, що «вирішальний внесок у завершення війни внесла перемога Радянського Союзу над Японією в 1945 році», про яку в СРСР офіційно було оголошено саме в зазначену дату (фактично Японія капітулювала 2 вересня).

Організація «Матері Беслана» і Рада з прав людини при президенті Росії виступали проти перенесення пам’ятної дати, вказавши, що 3 вересня – день пам'яті жертв загиблих під час штурму захопленої терористами школи в Беслані. У 2004 році в цьому місті в Північній Осетії загинули 334 людини.

У Росії у зв’язку з епідемією COVID-19 перенесені всі масові офіційні заходи, що планувалися на 9 травня. Нової дати святкування завершення бойових дій Другої світової війни в Європі офіційно не названо.