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05 серпня 2020, Київ 17:57
Новини | Події

На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку

Ukraine -- People swim and sunbathe on the central beach of Hidropark in Kyiv, 17Jul2016

У Києві 11 пляжів не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. Про це 4 серпня повідомляє Держспоживслужба.

«Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Києва: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Чорторий» та «Вербний», – мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі на цих пляжах можна відпочивати, але не купатися.

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