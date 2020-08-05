На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку

У Києві 11 пляжів не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. Про це 4 серпня повідомляє Держспоживслужба.

«Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Києва: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Чорторий» та «Вербний», – мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі на цих пляжах можна відпочивати, але не купатися.