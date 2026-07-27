Почаївській лаврі дали 30 днів на розірвання зв’язків з РПЦ

Державна служба України з етнополітики (ДЕСС) заявила, що Почаївська лавра має 30 днів на розірвання зв’язків з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена – Російською православною церквою (РПЦ).

Як повідомляє пресслужба ДЕСС, Почаївська лавра має усунути виявлені порушення упродовж 30 днів із дня отримання припису, зокрема, намісник має надати рішення про вихід зі структури Київської митрополії УПЦ, а також заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву щодо припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

22 липня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила про ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з РПЦ.

Зокрема, встановлено, що Почаївська Свято-Успенська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви та входить до складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Також держслужба встановила, що Статут Російської православної церкви передбачає входження керівника Почаївської Свято-Успенської лаври до статутних органів управління РПЦ.

Почаївська Свято-Успенська лавра на ці заяви ДЕСС публічно не реагувала.

Почаївська лавра – це православний чоловічий монастир у Почаєві зі статусом лаври. Найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю після Києво-Печерської лаври.

У серпні минулого року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою із забороненою іноземною релігійною організацією. УПЦ (МП)оскаржувала це рішення.

У квітні суд скасував наказ ДДЕС про затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту УПЦ на на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.