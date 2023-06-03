«Дивовижний план»: Подоляк щодо пропозиції «мирного врегулювання» від Індонезії

«Мирний план», який запропонувала Індонезія, «лише зіграє на руку Росії», адже війна завершиться лише тоді, коли «РФ забереться із суверенної території України», зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Чергова пропозиція «мирного врегулювання». Цього разу… з Індонезії. І знову цей «дивовижний план», як і інші подібні плани, що періодично артикулюються різними «друзями країни Леніна/Достоєвського», на вигляд є близнюком російської пропозиції… про капітуляцію», – пише Подоляк.

Раніше міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував власний «мирний план» для України, який передбачає «негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення».

У своїй промові під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі, міністр, відзначив, що «на цьогорічному форумі для Азії бере участь численна делегація високопоставлених керівників оборонних відомств європейських держав, і це, на його переконання, є доказом важливості миру й безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для стабільності Європи».

Субіанто запропонував за участі ООН організувати і провести на «спірних територіях» референдуми, аби «об’єктивно встановити волю більшості жителів спірних територій щодо бачення ними свого майбутнього».

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на пропозицію Індонезії створити «демілітаризовану зону» та провести референдум ООН на «спірних територіях». За словами речника відомства Олега Ніколенка, «між Україною та РФ немає спірних територій, аби там проводити референдуми».