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Подоляк відреагував на критику з боку Данілова та пояснив, навіщо ОП Арестович

Антикризовим радником голови ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк став навесні 2020 року

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на критику своїх заяв щодо важкого озброєння з боку секретаря РНБО Олексія Данілова.

«Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо люди оце все говорять. Є математика війни, і є певне коло людей, спікерів держави, які мають право називати деякі параметри та цифри. Я навіть не готовий коментувати це (слова Данілова – ред.). Оскільки я вважаю, що ця людина, певно, веде якусь власну інформаційну кампанію. Я не знаю, навіщо він це робить», – заявив він в інтерв'ю «Бабель».

Щодо Олексія Арестовича – іншого радника голови ОП, на адресу якого також лунає чимало критики, – Подоляк зауважив, що наразі його головною функцією є «пояснення психології війни».

«Він розповідає про те, чому війна – це тяжкий процес, і водночас намагається дати надію, що ми з цим впораємося. Це справді невдячна робота: потрібно підбирати правильну тональність та інколи доводиться грати в певного роду викривлення. Якщо війну показувати такою, якою вона є, це дуже швидко деморалізує суспільство... На мій погляд, функція Олексія полягає саме в тому, щоб цю війну показувати на межі, щоб не було деморалізації», – вважає Подоляк.

18 червня секретар РНБО Олексій Данілов звинуватив антикризового радника голови ОП Михайла Подоляка у непрофесіоналізмі через його заяви про потреби України у важкому озброєнні.

«Він – представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії. Такі речі має казати Залужний, Шаптала та міністр оборони», – сказав Данілов.

Навколо заяв іншого радника голови ОП Олексія Арестовича днями також спалахнув скандал через його слова про роль активістів. Сам він вважає, що критика на його адресу пов'язана з нарцисизмом суспільства.

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