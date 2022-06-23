Подоляк відреагував на критику з боку Данілова та пояснив, навіщо ОП Арестович

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на критику своїх заяв щодо важкого озброєння з боку секретаря РНБО Олексія Данілова.

«Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо люди оце все говорять. Є математика війни, і є певне коло людей, спікерів держави, які мають право називати деякі параметри та цифри. Я навіть не готовий коментувати це (слова Данілова – ред.). Оскільки я вважаю, що ця людина, певно, веде якусь власну інформаційну кампанію. Я не знаю, навіщо він це робить», – заявив він в інтерв'ю «Бабель».

Щодо Олексія Арестовича – іншого радника голови ОП, на адресу якого також лунає чимало критики, – Подоляк зауважив, що наразі його головною функцією є «пояснення психології війни».

«Він розповідає про те, чому війна – це тяжкий процес, і водночас намагається дати надію, що ми з цим впораємося. Це справді невдячна робота: потрібно підбирати правильну тональність та інколи доводиться грати в певного роду викривлення. Якщо війну показувати такою, якою вона є, це дуже швидко деморалізує суспільство... На мій погляд, функція Олексія полягає саме в тому, щоб цю війну показувати на межі, щоб не було деморалізації», – вважає Подоляк.

18 червня секретар РНБО Олексій Данілов звинуватив антикризового радника голови ОП Михайла Подоляка у непрофесіоналізмі через його заяви про потреби України у важкому озброєнні.

«Він – представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії. Такі речі має казати Залужний, Шаптала та міністр оборони», – сказав Данілов.

Навколо заяв іншого радника голови ОП Олексія Арестовича днями також спалахнув скандал через його слова про роль активістів. Сам він вважає, що критика на його адресу пов'язана з нарцисизмом суспільства.