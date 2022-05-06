«Не всі варвари як Росія»: у Зеленського відреагували на слова Медведєва про «поділ України Польщею»

У Офісі президента України відреагували на слова заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про «поділ України Польщею».

«Дух Жириновського вселився в Медведєва й витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі. Цивілізований світ працює інакше. Польща – великий друг, союзник і партнер України. Варшава ніж у спину не встромляє як РФ, а протягує руку допомоги. Не всі такі варвари як Росія», – наголосив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

6 травня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що «поляки оголосили про поділ України» і «офіційно визнали територіальні претензії до неї». Таким чином Медведєв відреагував на слова польського президента про те, що «кордону між Польщею та Україною фактично не буде».

Від початку російського вторгнення в Україну Варшава надала Києву військову допомогу – техніку та обладнання – на півтора мільярда євро.